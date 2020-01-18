صحف عالمية: نمو بطيء لاقتصاد الصين في 2020.. وصيحة جديدة من الاحتجاجات بين مشاهير إيران

اهتمت الصحف العالمية الصادرة السبت بموقف الرئيس الأوكراني مع رئيس وزرائه بعد أن كشفت تسجيلات صوتية إهانته له، فيما تحدثت عن ردود فعل نجوم إيران على أكاذيب النظام حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أثارت غضبا عارما.

صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية سلطت الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الصين، مع تباطؤ النمو وتضاؤل ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.

رئيس أوكرانيا يمنح رئيس الوزراء فرصة أخرى بعد التسريبات

أشارت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية إلى تصريحات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، التي قال فيها إنه سيمنح رئيس وزرائه أوليكي هونشاروك، فرصة أخرى، بعد أن عرض الأخير استقالته عقب تسرب تسجيلات صوتية هذا الأسبوع تشير إلى إهانته للرئيس.

وكشفت التسجيلات التي انتشرت مؤخرا إهانة أوليكي للرئيس الأوكراني ووصفه إياه بأنه بدائي في فهمه للاقتصاد. وأظهر الفيديو الصادر عن مكتب زيلينسكي أن الرجلين كانا جالسين على طاولة واحدة، بينما كان الرئيس يضع شروط استمرار أوليكي في منصبه كرئيس الحكومة.

وقال زيلينسكي: ”لقد قررت إعطاء حكومتك فرصة أخرى، وإذا قمت بحل بعض القضايا المهمة للغاية حاليا“، بينما قال أوليكي في وقت سابق في بيان على فيسبوك إنه ”قدم استقالته إلى الرئيس لتبديد أي شكوك حول احترامه وثقته في الرئيس“.

النمو البطيء في الصين يؤكد الضغوط التي تواجه اقتصادها في 2020

رصدت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية تراجع التجارة والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي وثقة الأعمال في الصين، التي تنذر بهبوط الاقتصاد الصيني أكثر.

وقللت الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها حديثا مع الولايات المتحدة من مصادر القلق الرئيسية لصانعي السياسة الصينيين، لكنها تركتهم أمام تحدٍ آخر، وهو الحاجة إلى تعزيز ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، حيث تواجه البلاد المزيد من الضغوط على اقتصادها الضخم.

والجمعة، قال مسؤولون صينيون إن البلاد خرجت من 2019 بنمو اقتصادي رسمي بنسبة 6.1 ٪، وهو ضمن نطاق الحكومة المستهدف من 6 ٪ إلى 6.5 ٪ لكنه يعتبر أدنى مستوى فيما يقرب من 3 عقود.

وما تزال التوقعات متشائمة، في حين يحذر بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص من أن النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم قد ينخفض أكثر هذا العام، إلى أقل من 6 ٪، في حين أن الاقتصاد لا يزال يعاني من عسر الهضم بسبب الديون التي ساعدت في تمويل مجموعته الملحوظة والتي كان خفضها صعبا.

وتواجه البلاد ضغوطا طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان، التي تم تسليط الضوء عليها، حيث انخفضت معدلات الولادة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1961.

صيحة جديدة من الاحتجاجات بين المشاهير في إيران

سلطت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، الضوء على تداعيات اعتراف إيران بتدمير الطائرة الأوكرانية دون قصد، عقب إنكار الأمر لمدة يومين.

وفي الأيام التي تلت اعتراف إيران بجرمها الشنيع الذي أسفر عن مقتل 176 شخصا، قام نافيد محمد زاده، وهو أحد نجوم السينما الإيرانيين المعروفين، بنشر مقطع من الدراما الإجرامية الإيرانية الشهيرة ”شيبل“ على إنستغرام، كانت شخصيته تقول فيه ”سأظل هنا ولن أغادر هذا المكان الملعون، وسأدمر حياتك وأحقق حقوقي، فهذا المكان كله ملكي“. وحصل المقطع الذي يشير إلى الغضب من النظام الإيراني، على 3 ملايين مشاهدة.

ففي بلد قام فيه المتشددون بقمع الشخصيات المؤيدة للديمقراطية والإصلاحيين، أصبح المشاهير والرياضيون الصوت العلني للاحتجاجات، حيث عبروا عن قلقهم المتزايد تحت ظل قيادة النظام في إيران.

يأتي هذا على خلفية استقالة 3 إعلاميات إيرانيات من الإذاعة والتلفزيون الإيراني لرفضهن ترديد أكاذيب النظام حول الطائرة المنكوبة، الأمر الذي يشير إلى صيحة جديدة من الاحتجاجات بين المشاهير في إيران.