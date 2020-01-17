ترامب لـ خامنئي: عليك أن تكون حذرا في كلامك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، أن يكون حذرا في كلامه.

يأتي ذلك، كأول رد من ترامب على تصريحات خامنئي التي قال فيها إن الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، ضد قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، ”أسقطت هيبة الولايات المتحدة“.

وأضاف أن ”اليوم الذي (دكت) فيه صواريخ الحرس الثوري الإيراني أهدافا أمريكية بالعراق كان (يوما من أيام الله)، مضيفًا أن هذا وجه ”صفعة“ لقوة عالمية.

وأشار خامنئي، في خطبة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إلى أن ”الولايات المتحدة فشلت في مواجهة قاسم سليماني ولهذا قامت باغتياله بـ(طريقة جبانة)“.