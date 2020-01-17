وزيرا خارجية إيران وكندا يلتقيان في مسقط

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، نظيره الكندي فرانسوا- فيليب شامبين في العاصمة العمانية مسقط.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، قالت فيه إن ظريف بحث مع شامبين، قضايا تتعلق بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن ظريف أعرب لنظيره الكندي ”عن أسفه العميق إزاء حادثة إسقاط الطائرة“.

وأكد أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا التعاون التقني، والقنصلي، والقانوني، بين إيران والدول التي فقدت مواطنيها في حادثة إسقاط الطائرة.

وأوضح أن ظريف وشامبين قررا الحفاظ على الاتصال بين فرق الخبراء في وزارتي خارجية البلدين، وترتيب لقاء جديد بين الوزيرين في وقت مناسب.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ”جرى في مسقط، لدى عودة ظريف من رحلته إلى الهند، استجابة لطلب الجانب الكندي“.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية، إلقاء القبض على عدة أفراد لتورطهم بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

ويوم السبت، أعلنت هيئة الأركان، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر ”خطأ بشري“، لحظة مرورها فوق ”منطقة عسكرية حساسة“ ، بينما أعلن الحرس الثوري، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وفي 8 يناير/ كانون الأول، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز ”بوينغ 737“ في طهران بعد عدة دقائق على إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، هم: 82 إيرانيًا، و57 كنديًا، و11 أوكرانيًا، و10 سويديين، و4 أفغان، و3 ألمان، و3 بريطانيين.