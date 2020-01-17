كندا: يجب إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لفرنسا‎

حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيران، اليوم الجمعة، على إرسال مسجلي محادثات قمرة القيادة وبيانات الرحلة للطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران إلى فرنسا لتحليلهما، وقال إن أولى رفات الضحايا يجب أن تعود قريبا إلى كندا.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي في أوتاوا أن فرنسا من الدول القليلة التي لديها القدرة على تحليل بيانات الصندوقين الأسودين بعد تلفهما بشدة.

وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة بصاروخ في الأسبوع الماضي بطريق الخطأ. ولقي 176 شخصا حتفهم في الكارثة من بينهم 57 كنديا.

وقال ترودو: ”إيران ليس لديها مستوى الخبرة الفنية، وخاصة المعدات اللازمة التي تجعلها قادرة على تحليل هذين الصندوقين الأسودين التالفين بسرعة“.

وتابع: ”هناك بداية لتوافق على أن فرنسا ستكون المكان المناسب لإرسال هذين الصندوقين الأسودين إليه للحصول على المعلومات الصحيحة منهما بطريقة سريعة، وهذا هو ما نحث السلطات الإيرانية عليه“.

وأشار ترودو إلى أن 20 من أسر الضحايا الكنديين طلبت عودة الجثامين. ومضى قائلا للصحفيين إنه يتوقع عودة أولى الرفات ”في الأيام المقبلة“. ولم يخض في تفاصيل.