واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول بالحرس الثوري الإيراني‎

أعلن الممثل الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، الجمعة، فرض عقوبات على مسؤول عسكري إيراني لدوره في ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“، التي تعرض لها متظاهرون خلال الاحتجاجات التي شهدتها طهران ومدن إيرانية أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال هوك، متحدثًا للصحفيين في مقر الخارجية الأمريكية: إن العميد في الحرس الثوري الإيراني حسن شافاربور سيخضع لحظر التأشيرة، مشيرا إلى أن ذلك أول ما سيتم اتخاذه ضد المسؤول العسكري الإيراني بموجب ”سلطة عقوبات محددة“، حسب ما نقلت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية.

وأوضح هوك أن وزارة الخارجية الأمريكية استندت في قرارها بفرض العقوبات على المسؤول الإيراني إلى المعلومات التي حصلت عليها الخارجية الأمريكية من رسائل الإيرانيين حول المظاهرات، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 88 ألف رسالة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا المتظاهرين في إيران إلى توثيق انتهاكات النظام في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل إلى الخارجية الأمريكية، على خلفية قرار الحكومة الإيرانية زيادة أسعار المحروقات.

وشهدت طهران وعدة مدن إيرانية، آنذاك، احتجاجات واسعة، على خلفية قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات.

وحسب الإدارة الأمريكية، فإن قوات الأمن الإيرانية قتلت مئات المتظاهرين وألقت القبض على المئات أيضا. لكن طهران تحدثت عن مقتل عدد قليل خلال تلك الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، واتهمت قوى خارجية بتمويل تلك الاحتجاجات والتحريض عليها.