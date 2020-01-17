روحاني يرتعش في الصلاة خلف خامنئي (فيديو)

سلطت وسائل الإعلام التابعة للتيار المتشدد في إيران الضوء على الرئيس حسن روحاني، حيث ظهر ويده ترتعش في صلاة الجمعة التي أقيمت بالعاصمة طهران، بإمامة المرشد علي خامنئي أعلى سلطة في البلاد، بعد نحو ثماني سنوات من الغياب.

وفسر الناشط المتشدد ”أميد دانا“، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قضية ارتعاش يد روحاني بأنها ”تكشف عن خيانته، وأنه يعرف أن خامنئي يعارض تماماً خيانته ولن يسمح له وللفريق الذي يريد تسليم البلاد، وهو (روحاني) يعلم أن أيام الخيانة ستكشف، لذلك لديه الحق في أن ترتعش يده“.

به لرزش دست روحانی توجه بفرماید، فکر میکنید نشانه چیست؟

او میداند #خامنه‌ای در برابر خیانتهایش کاملا ایستاده و اجازه نمیده او و تیم گرین کارتی اش کشور را #تسلیم_تمدنی کنند، او میداند روزهای سختی بابت خیانتهایش پیش رو دارد، بنابراین حق دارد اینچنین دستانش به لرزه بی افتند! pic.twitter.com/xTnzDjOllP — omid dana (@omid_dana) January 17, 2020

فيما كتبت المغردة ”فاطمة نورا“: ”لاحظوا اهتزاز يد روحاني، برأيكم ما هذه العلامة؟ إنه يعرف أن قائد الثورة يعارض تمامًا عدم كفاءته“.

فيما كتب مغرد آخر متشدد يدعى ”اسكندري“، وهو يعلق على ما ظهر على يد روحاني في صلاة الجمعة: ”قبل ست أو سبع سنوات وعد روحاني بخلق الرخاء الاقتصادي خلال مئة يوم، ومع هذا الوعد الفارغ تمكن من تولي الحكومة، لكنه ظن بعد ذلك أنه سيضع يده بيد أمريكا ويصبح أول شخص في البلاد، لكنه قلل من شأن العداء الأمريكي وقوة المرشد علي خامنئي، فمن حقه أن ترتعش يده“.

وفي سياق متصل، تناول ناشطون إيرانيون سبب ترك الرئيس حسن روحاني للصلاة خلف المرشد خامنئي بشكل سريع عقب الانتهاء منها، معتبرين أن ذلك يكشف عن اتساع رقعة الخلاف بينهما.

وقال المغرد ”تهمتن“: إن ”استعجال روحاني بترك الصلاة خلف خامنئي يذكر بما فعله الرئيس الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني مع خامنئي عندما بعث له رسالة من دون سلام“، مضيفاً أن ”الهدف المشترك لكليهما (روحاني ورفسنجاني) هو إهانة القائد خامنئي“، واصفاً ما قام به روحاني اليوم الجمعة بأنه ”عمل طفولي“.

بلند شدن بی ادبانه و بی جای روحانی و ترک صفوف نماز ، آدم را به یاد نامه بدون سلام و والسلام هاشمی رفسنجانی می اندازد و هدف مشترک هر دوی آنها هم اهانت به جایگاه رهبری و ولایت فقیه بوده است. روحانی با این اعمال بچگانه خود خوراک حداقل یک هفته ضد انقلاب و استکبار را فراهم ساخت . pic.twitter.com/D0bwI5t4IQ — Tahamtany.kh (@KhTahamtany) January 17, 2020

من جانبه، رأى الناشط العربي ”محمد مجيد الأحوازي“ في سلسلة تغريدات له عما جرى في صلاة الجمعة بطهران، بأنه يكشف عن الخلاف بين روحاني وخامنئي في عدة ملفات، مضيفاً أن ”خامنئي هاجم بشدة روحاني بطريقة غير مباشرة خلال خطبة صلاة الجمعة“.

ورأى الأحوازي أن ”الموقف الجديد هو أن هذا الخلاف أصبح موضع حديث الجميع في إيران“، مبيناً: ”تحدث خامنئي اليوم عن عدة ملفات وكما أشرت هناك خلافات حادة بدأت تظهر إلى العلن بين خامنئي وروحاني، هنا روحاني يترك صلاة الجمعة قبل أن ينتهي خامنئي .! وتعرض روحاني لهجوم شديد من قبل وسائل الإعلام المقربة من خامنئي بسبب هذا الموقف“.

وكان الرئيس روحاني قال أمس في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن ”حكومته مظلومة وتتعرض لانتقادات وهجوم حاد من الداخل الإيراني“، مشيراً إلى أن ”حكومة تواجه كل هذه الصعاب وتقوم بالإنجازات في هذه المرحلة ويتم الهجوم عليها، فهي حكومة مظلومة“.

وقبل بدء صلاة الجمعة بإمامة المرشد علي خامنئي، وجه المنشد الإيراني ”رضا نريماني“ الذي ينتمي لمعسكر المتشددين انتقادات حادة للرئيس حسن روحاني وحكومته.

وقال في قصيدته أمام المصلين: ”كانت ثورة الإمام الخميني صحية.. الانتخابات الخطأ تجلب الفساد“، في إشارة إلى انتخاب الشعب الإيراني لروحاني على مدى ولايتين رئاسيتين.