وزير الخارجية الإيراني يبحث قضية ”الطائرة الأوكرانية“ مع نظيره الكندي في مسقط

يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إلى العاصمة العمانية قادما من الهند، للقاء نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين، لبحث مسألة قضية تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ للحرس الثوري في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، وقتل جميع ركابها.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم: ”سيلتقي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف مع وزير الخارجية الكندي في زيارة قصيرة للعاصمة مسقط خلال الساعات القليلة قادما من الهند“.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن تحديد هوية جميع ضحايا ركاب الطائرة الأوكرانية، بما فيهم طاقم الطائرة البالغ عددهم 176 راكبا، أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.

وفي وقت سابق، طالب عباس موسوي، الدول المعنية بتحطم الطائرة الأوكرانية بما فيها كندا، بضرورة عدم تحويل قضية إسقاط الطائرة إلى قضية سياسية، مضيفا أن ”إيران أبدت تعاونا سلسا جدا فاق حد التوقعات مع وفود الدول المنكوبة“.

وعقدت خمس دول فقدت مواطنين لها على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران، أول اجتماع لها أمس الخميس، حيث طالبت طهران بتحمل مسؤوليتها وبدء تحقيق دولي، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا.

واحتضنت لندن أمس الخميس اجتماعا لمجموعة التنسيق الدولية بشأن الطائرة الأوكرانية، بحضور وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد وهولندا وأفغانستان.

وتلا وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين عقب الاجتماع بيانا دعا فيه السلطات الإيرانية إلى تقديم خدمات قنصلية كاملة، ودون انقطاع لمسؤولي البلدان المعنية، مشددا على ضرورة تحديد إيران هويات الضحايا بما يتماشى مع قيم الكرامة والشفافية والمعايير الدولية، واحترام جميع طلبات عائلات الضحايا، بما يشمل إعادة جثث الضحايا إلى بلدانهم، والتعويض.