ليبرمان يتعهّد بتشكيل الحكومة الجديدة وعودة يطمح لإسقاط نتنياهو

أعلن أيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“ ممثل العرب الوحيد في الداخل المحتل بانتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، أن القائمة تهدف إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي والوصول إلى 15 مقعدا برلمانيا.

وقال عودة إن الهدف من ذلك ”يتمثل في الرغبة بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإلغاء قانون (كامينيتس) والقضاء على العنف في المدن والقرى العربية“.

من جهته، تعهد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”يسرائيل بيتينو“ بحل العقدة السياسية وتشكيل الحكومة الإسرائيلية التي طال انتظارها بعد انتخابات الكنيست في مارس المقبل.

وقال ليبرمان في تصريح إذاعي ”أتعهد، وأنا أوفي بالعهود لن تكون هناك انتخابات رابعة، لدينا ما يكفي من الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، وسنفعل ذلك. آخذ على عاتقي مسؤولية عدم إجراء انتخابات أخرى“.

وستشهد إسرائيل إجراء 3 انتخابات برلمانية لأول مرة في تاريخها، حيث سبق إجراء أول انتخابات في أبريل ثم سبتمبر الماضيين، لكن الفرقاء السياسيين فشلوا في تشكيل حكومة جديدة وبقي نتنياهو على رأس الهرم السياسي رغم انتهاء ولايته.

ويتقاسم ليبرمان العلمانية مع اليسار الإسرائيلي، ولكنه يتقاسم التشدد إزاء الفلسطينيين مع اليمين، ما منحه موقعا متوسطا بين المعسكرين السياسيين في إسرائيل، استغله للتوسط بينهما، في جهود لم تُثمر عن نتائج في النهاية، بحسب موقع ”i24news“.

وقررت أحزاب ”البيت اليهودي“ و“اليمين الجديد“ و“الاتحاد الوطني“ خوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة يمينية واحدة يستثنى منها حزب ”عوتسما يهوديت“ برئاسة ايتامار بن غفير.

وسيرأس هذه القائمة نفتالي بينيت يليه رافي بيرتس فاييليت شاكيد ثم بتسالئيل سموتريتش في المكان الرابع، فيما أعرب بن غفير عن سخطه الشديد لقيام بيرتس بإلغاء اتفاق الوحدة بينهما، وأعلن أنه سيخوض الانتخابات لوحده.