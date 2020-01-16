ظريف: روحاني علم بإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية بعد يومين

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس حسن روحاني عرف أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أسقطت الطائرة الأوكرانية بعد يومين من الحادث.

واعترف ظريف في كلمة له بمؤتمر في الهند، أمس الأربعاء، بأن الإيرانيين خرجوا للشوارع للتظاهر مباشرة بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة بصواريخ إيرانية، لأنهم شعروا بأنه تم الكذب عليهم.

وقال ظريف في الكلمة التي نقلتها شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية اليوم الخميس: ”الحقيقة أني أنا كوزير خارجية والرئيس روحاني لم نعرف ما حدث للطائرة تحديدا إلا بعد يومين، وأكدنا ضرورة أن يعرف الناس مساء الجمعة أو صباح السبت.“

وأضاف: ”تظاهر الناس في الشوارع بطهران لسبب واحد، هو أنه تم الكذب عليهم ليومين.. كانوا غاضبين لأنهم كانوا يتوقعون أن تكشف الحكومة عن ما حدث فورا.“

واعتبر ظريف أن القوات المسلحة الإيرانية: ”أظهرت شجاعة كافية بالإعلان عن مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية“ التي أدى سقوطها إلى مصرع جميع من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.