أستراليا تعتقل لبنانيا مطلوبا بتهمة جمع التبرعات لداعش

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة أشخاص عرب لم تعلن عن جنسياتهم، بتهمة التستر والتسهيل للشاب اللبناني عدنان بردقجي المعتقل في سيدني والمطلوب في بيروت بتهمة جمع التبرعات لتنظيم داعش.

التهمة الرسمية التي جرى فيها يوم أمس الأربعاء اعتقال البردقجي (35 سنة) في سيدني هي محاولة قتل عدة أشخاص أدعى أنهم هاجموا منزله بغرض السرقة.

ونقلت صحيفة ”سيدني مورننغ هيرالد“ اليوم عن رئيس المحققين في شرطة منطقة بانكستاون بالعاصمة سيدني، أن البردقجي تبادل إطلاق النار مع الذين اتهمهم بالاعتداء على منزله وأنه بهذه التهمة محتجز للتحقيق والمحاكمة.

ورفض المحقق الأسترالي التوسع في عرض أسباب استخدام البردقجي للسلاح، وما إذا كان لذلك علاقة بسجله الأمني المتصل بتنظيم داعش الإرهابي.

مطلوب غيابيا

وكان الأمن اللبناني أخضع عدنان البردقجي لمحاكمة غيابية عام 2015 بتهمة جمع التبرعات لمنظمات إرهابية، إذ تضمنت بيانات المحاكمة توصيف البردقجي بأنه رئيس جمعية أسترالية واسمها ”دار القرآن“، تمتهن دعم داعش والترويج له.

وقالت صحيفة ”سيدني مورننغ“ أن الأشخاص الثلاثة الذين جرى اعتقالهم بشبهات التسهيل والتستر على البردقجي هم: فايز كنعان، وليد عبيد، وبلال عموري، وأنه جرى عرضهم اليوم الخميس على محكمة بانكستون التي رفضت طلب إخلاء سبيلهم بكفالة.