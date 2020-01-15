ماكرون يقول إنه تحدث مع رئيس وزراء اليابان عن ظروف احتجاز غصن‎

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه تحدث في وقت سابق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن ظروف احتجاز كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان. وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين: ”أبلغت آبي عدة مرات بأن ظروف احتجاز واستجواب كارلوس غصن لا تبدو لي مرضية“. وقال غصن الأسبوع الماضي: إن ممثلي الادعاء اليابانيين عاملوه…