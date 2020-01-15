وزير الخزانة الأمريكي: نتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا‎

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنها ستتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا، نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا، آلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف منوتشين في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي: ”أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا، مع نظرائنا“. وتابع…