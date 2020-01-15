  بعد 25 عاما من أوسلو.. نفتالي بينيت يكسر خوف إسرائيل بمشروع استيطاني جديد – إرم نيوز‬‎

 بعد 25 عاما من أوسلو.. نفتالي بينيت يكسر خوف إسرائيل بمشروع استيطاني جديد

 بعد 25 عاما من أوسلو.. نفتالي بينيت يكسر خوف إسرائيل بمشروع استيطاني جديد

المصدر: إرم نيوز

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه اتخذ قرارا بإنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية دفعة واحدة، للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو.

وقال بينيت إن هذه الخطوة تأتي بعد 25 عاما، إذ كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تخشى اتخاذ القرار بشأنها، موضحا أنه أعطى توجيهاته للإدارة المدنية لبدء المشروع مع توضيح أن المحميات الجديدة ستكون تحت مسؤولية ”هيئة الطبيعة والمتنزهات“ الإسرائيلية.

وأضاف بينيت أن مشروع المحميات الجديد سيتضمن كذلك ”توسيع 12 محمية موجودة خاصة في مناطق (C) بالضفة الغربية، على أن يتم تقديم إشعار للسلطة الفلسطينية بذلك، حسب القناة الـ 7 العبرية.

وحسب القناة العبرية، سيتم الإعلان عن سبع المحميات التالية“ مغارة ارئيل، وادي اوج، وادي المالحة، نهر الأردن الجنوبي، بترونون، وادي تيرتسا، عربا الأردنية، وينابيع روتيم“.

في المقابل سيتم توسيع 12 محمية موجودة وهي التالية: الصخور العتيقة، وادي قانا، سيرتيفا، فصايل، ام زوقة، كروم تسوكيم، خروبا، السلفادورا الفارسية، جيل جدير، كنا ، سامار، معاجن المالحة، وقمران“.

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