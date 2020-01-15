 بعد 25 عاما من أوسلو.. نفتالي بينيت يكسر خوف إسرائيل بمشروع استيطاني جديد

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه اتخذ قرارا بإنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية دفعة واحدة، للمرة الأولى منذ اتفاق أوسلو.

وقال بينيت إن هذه الخطوة تأتي بعد 25 عاما، إذ كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تخشى اتخاذ القرار بشأنها، موضحا أنه أعطى توجيهاته للإدارة المدنية لبدء المشروع مع توضيح أن المحميات الجديدة ستكون تحت مسؤولية ”هيئة الطبيعة والمتنزهات“ الإسرائيلية.

אני נרגש לבשר לכם שהבוקר אישרתי לראשונה מאז הסכמי אוסלו,

הכרזה על 7 שמורות טבע חדשות בשטחי יהודה ושומרון! מזה 25 (!) שנים פחדו ממשלות ישראל לעשות זאת. השמורות הן:

מערת אריאל,

נחל אוג,

ואדי מלחה,

נהר הירדן הדרומי,

בתרונות,

נחל תרצה,

ערבות הירדן + רותם משכיות.>> pic.twitter.com/SqaGuWv9t9 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 15, 2020

وأضاف بينيت أن مشروع المحميات الجديد سيتضمن كذلك ”توسيع 12 محمية موجودة خاصة في مناطق (C) بالضفة الغربية، على أن يتم تقديم إشعار للسلطة الفلسطينية بذلك، حسب القناة الـ 7 العبرية.

وحسب القناة العبرية، سيتم الإعلان عن سبع المحميات التالية“ مغارة ارئيل، وادي اوج، وادي المالحة، نهر الأردن الجنوبي، بترونون، وادي تيرتسا، عربا الأردنية، وينابيع روتيم“.

في المقابل سيتم توسيع 12 محمية موجودة وهي التالية: الصخور العتيقة، وادي قانا، سيرتيفا، فصايل، ام زوقة، كروم تسوكيم، خروبا، السلفادورا الفارسية، جيل جدير، كنا ، سامار، معاجن المالحة، وقمران“.