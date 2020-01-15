مسؤول إيراني مستخفا بكارثة الطائرة الأوكرانية: القتل بالخطأ وقت الحرب أمر عادي

اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران، هادي صادقي، أن حادثة إسقاط قوات الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ وقت الحرب ، ومصرع جميع ركابها الذين كان أغلبهم من الإيرانيين، ”أمر عادي“.

وقال صادقي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء ”خبر أونلاين“، اليوم الأربعاء، ”إن ”القتل بالخطأ في وقت الحرب أمر عادي؛ إذ إن هذا الأمر شهدناه في الحرب العراقية الإيرانية، لكن مع هذا فيجب أن يتابع القضاء هذا الموضوع بدقة“.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية سقطت الأربعاء الماضي عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران؛ ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

ومنذ اليوم الأول للإعلان عن سقوط الطائرة ماطلت السلطات في إيران عن كشف السبب الحقيقي لسقوط الطائرة، حتى أقرت القوات الجوية للحرس الثوري بعد ضغط الرأي العام الإيراني والعالمي أن صاروخا استهدف الطائرة عن طريق الخطأ ظنا منها أنه هدف معاد في الأجواء الإيرانية.

وعلى إثر إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت منذ السبت الماضي احتجاجات شعبية في عدد من المدن الإيرانية أبرزها العاصمة طهران وأصفهان وتبريز احتجاجا على تعامل السلطات مع أزمة الطائرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خروج أعداد كبيرة من المحتجين، رددوا شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري، تطالبهم بالرحيل عن الحُكم.