مستشار روحاني يسخر من وصف الحرس الثوري بـ“الأبطال“ بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية

سخر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، اليوم الأربعاء، من التيار المتشدد الذي يصف قوات الحرس الثوري بـ“الأبطال“ على خلفية تورطهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا وأغلبهم من الإيرانيين.

وجاء هجوم آشنا عبر تدوينة له في تويتر تعليقا على الهجوم الكبير الذي يشنه التيار الأصولي ضد روحاني بعد مطالبته بالكشف عن كل تفاصيل قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة ومحاكمة المسؤولين عن الحادث.

وكتب وهو ينتقد التيار الأصولي والحرس الثوري ”البعض يتصرف بغرابة، يعتبرون الجهود المبذولة لكشف الحقيقة خيانة والاعتراف بالخطأ الكبير شهامة“، مضيفا ”هؤلاء يطالبون باعتذار واستقالة مَن لم يكونوا على اطلاع بالحادث، بينما يصنعون أبطالا مِن المقصرين ومَن أخفوا الحقيقة“.

این جماعت عجیبند!

تلاش برای بیان #حقیقت به مردم را "خیانت" و اعتراف به خطای سازمانی و غیر قابل کتمان را "شهامت" می‌نامند.

با سر و صدای فراوان خواهان "عذرخواهی" و استعفای کسانی هستند که تقصیر و اطلاعی از ماجرا نداشته‌اند و "قهرمان سازی" از آنهایی که کوتاهی و پنهان‌کاری کرده‌اند. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) January 15, 2020

وأثار اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة موجة غضب واحتجاجات حاشدة ضد المرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري وصف خلالها المتظاهرون تلك القوات بـ“الدواعش والقتلة“، فيما سخروا من عملية القصف التي تم تنفيذها ضد قاعدة عين الأسد غرب العراق لاستهداف القوات الأمريكية للانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وتعهد روحاني أمس الثلاثاء بالكشف عن المقصرين في استهداف طائرة الركاب المدنية الأوكرانية وتقديمهم للسلطة القضائية لمحاسبتهم، فيما اعتبر أن ما حدث ”خطأ لا يغتفر“.

كما ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن نية الرئيس الإيراني تقديم استقالته من منصبه بسبب عدم إبلاغه من قبل القوات المسلحة بإسقاط الطائرة الأوكرانية بعد مرور ثلاثة أيام على العملية.