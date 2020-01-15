إيران: تحديد هويات 124 من ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلنت المنظمة الوطنية للطب الشرعي في إيران، اليوم الأربعاء، عن نتائج مطابقة للحمض النووي وتحديد هوية 124 شخصا من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، بصاروخ عن طريق الخطأ قرب العاصمة طهران.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام للمنظمة في بيان، إن ”عدد الضحايا الذين تم تحديدهم في حادثة الطائرة الأوكرانية بلغ 124 شخصا، بعد أخذ عينات من الحمض النووي لعدد من الجثث“.

وأضاف البيان أنه ”يجري الآن تحديد هوية الجثث الأخرى في مركز الطب الشرعي للتشخيص والطب الشرعي في طهران، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون بضعة أيام“.

ويوم أمس قالت المنظمة الوطنية للطب الشرعي في إيران، إنها تعرفت على هوية 100 شخص من ركاب الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة للتحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية، متعهدا بالكشف عن المقصرين ومحاسبتهم.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت الماضي، أنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعدما تم تشخيص هذه الطائرة على أنها صاروخ كروز كان يستهدف موقعا عسكريا للحرس الثوري قرب العاصمة طهران.