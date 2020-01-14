 محتجون إيرانيون يهتفون ضد ولاية الفقيه (فيديو) – إرم نيوز‬‎

محتجون إيرانيون يهتفون ضد ولاية الفقيه (فيديو)

محتجون إيرانيون يهتفون ضد ولاية الفقيه (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي، وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي.

 

وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات ”الموت لمبدأ ولاية الفقيه“، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قتل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصا بعضهم طلبة إيرانيون.

وفي السياق نفسه، قال نشطاء ووسائل إعلام إيرانية: إن المرشد الأعلى خامنئي من المقرر أن يلقي خطبة الجمعة هذا الأسبوع، بعد غياب لمدة 8 سنوات.

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آية الله علي خامنئي
إيران
احتجاجات
الطائرة الأوكرانية
طهران
قاسم سليماني
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