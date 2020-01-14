محتجون إيرانيون يهتفون ضد ولاية الفقيه (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي، وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي.
تأجج المظاهرات الطلابية الغاضبة في جامعة طهران.. وهتافات مناهضة للمرشد الإيراني #خامنئي#إرمم_نيوز #إيران #هواپیمای_اوکراینی #اعتراضات_سراسری_دیماه_98 #FreeIran2020 pic.twitter.com/U0akgNIac7
— إرم نيوز (@EremNews) ١٤ يناير ٢٠٢٠
وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات ”الموت لمبدأ ولاية الفقيه“، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قتل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصا بعضهم طلبة إيرانيون.
عاجل :
احتجاجات لطلاب جامعة طهران الان وشعارهم :
الموت لمبدأ ولاية الفقيه . pic.twitter.com/LMqJjdmQKW
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 14, 2020
وفي السياق نفسه، قال نشطاء ووسائل إعلام إيرانية: إن المرشد الأعلى خامنئي من المقرر أن يلقي خطبة الجمعة هذا الأسبوع، بعد غياب لمدة 8 سنوات.
عاجل : احتجاجات في جامعة طهران الأن .. الحراك في إيران لم ينتهي بعد وسيكون الربيع الإيراني مختلفاً هذه المرة . #IranProtest2020 pic.twitter.com/OPuGPh7h6J
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 14, 2020