بريطانيا: مستعدون لاتفاق أوسع لمواجهة أنشطة إيران في المنطقة

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين لصياغة مبادرة أوسع نطاقا لا تتصدى للمطامح النووية لدى إيران فحسب، بل ولنشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأضاف راب أمام البرلمان: ”نعتقد حتى الآن، أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل اتفاق متاح لكبح مطامح إيران النووية، ونريد أن تعود إيران للالتزام التام بها“.

وأشار الوزير إلى أنه ”من ناحية أخرى، رئيس الوزراء وأمريكا والشركاء الأوروبيون منفتحون تماما لفكرة استحداث مبادرة أوسع لا تعالج المخاوف النووية فحسب، بل والمخاوف الأوسع المتعلقة بالنشاط المزعزع للاستقرار الذي شهدناه مؤخرا“.