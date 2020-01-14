إيران: اعتقال أشخاص لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية

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قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت أشخاصا عدة لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، التي قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها عن طريق الخطأ. ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.