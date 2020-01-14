 إيران: اعتقال أشخاص لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية – إرم نيوز‬‎

إيران: اعتقال أشخاص لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية

إيران: اعتقال أشخاص لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية

المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت أشخاصا عدة لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، التي قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها عن طريق الخطأ.

ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل.

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