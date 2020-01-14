بلومبرغ: ترامب يعتزم إجراء أول زيارة له إلى الهند

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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيام بأول زيارة له إلى الهند الشهر المقبل“، حسب وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء. ونقلت ”بلومبرغ“ عن مسؤول بارز في الحكومة الهندية، أن الولايات المتحدة والهند على اتصال لتحديد الموعد المناسب للطرفين للزيارة.