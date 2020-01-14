روحاني يدعو لتشكيل محكمة خاصة للتحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة للتحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية التي جرى استهدافها بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين.

وقال روحاني، في كلمة له بمؤتمر خاص بالزراعة الوطنية: ”يجب على السلطة القضائية إنشاء محكمة خاصة بها قاض كبير وعشرات الخبراء للتحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية“، مضيفا أن ”حالة هذه الطائرة ليست عادية والعالم كله سينظر إلى هذه المحكمة“.

وأوضح أن ”هناك خطأ بشريا لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، وحكومتنا ستبذل كافة جهودها لمعرفة الحقيقة وراء تحطم الطائرة الأوكرانية“، لافتا إلى أنه ”ليس بإمكان الشعب الإيراني أن يتحمل مأساة سقوط الطائرة الأوكرانية“.

وتعهد الرئيس الإيراني في كلمته بالكشف عن جميع ملابسات حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية إيجاد الظروف التي أدت إلى كارثة الطائرة.

وطالب السلطات المختصة بإبلاغ الشعب الإيراني بأسباب التأخر في الإعلان عن سبب تحطم الطائرة، وقال: ”أنا كرئيس سأتابع الخطوات اللاحقة وسيتم إطلاع الشعب الإيراني على أي نتيجة، لأن ما جرى مرتبط بأمن إيران“.