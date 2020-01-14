اجتماع في لندن الخميس للدول المعنية بكارثة الطائرة الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الكندي فرنسوا-فيليب شامباني الإثنين أنّ مجموعة التنسيق بين الدول التي قضى مواطنوها في كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران بصاروخ عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن الخميس بدعوة من كندا.

وهذه المجموعة التي أنشأتها أوتاوا في أعقاب المأساة، تضمّ بالإضافة إلى كندا كلّاً من بريطانيا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان.

ومنذ تأسيسها عقدت هذه المجموعة اجتماعين عبر الهاتف للتباحث بشكل خاص في مسألة التعويضات المالية المحتملة لذوي ضحايا الكارثة التي وقعت قرب طهران فجر الأربعاء الماضي وراح ضحيّتها 176 شخصاً بينهم 57 كندياً.

والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، أُسقطت فجر الأربعاء بصاروخ بعيد دقائق من إقلاعها من طهران متّجهة إلى كييف، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها. وبعد أيام من الكارثة اعترفت القوات المسلّحة الإيرانية بأنّها أسقطت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

والإثنين قال وزير الخارجية الكندي في تغريدة على تويتر ”لقد دعونا لعقد أول اجتماع مباشر للمجموعة الدولية للتنسيق والتدخّل يوم الخميس في البيت الكندي في لندن“، مقرّ المفوضّية العليا الكندية في بريطانيا.

وسيحاول وزراء خارجية الدول الخمس التي تشكّل هذه المجموعة الضغط على إيران للحصول منها على حقّ الزيارات القنصلية وتنظيم عمليات إعادة رفات الضحايا وطلب إجراء تحقيق شفّاف، وفق ما صرح متحدّث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس.