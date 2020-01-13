إيران تهدد بريطانيا بـ“رد قوي“ إذا ارتكبت ”أخطاء جديدة“

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الإثنين، إن إيران سترد بقوة إذا ارتكبت بريطانيا ”أخطاء جديدة“.

جاء ذلك بعد احتجاز طهران السفير البريطاني لفترة وجيزة بسبب حضوره اجتماعا حاشدا ”غير شرعي“.

ونقل التلفزيون الرسمي عن البيان قوله: ”أي خطأ جديد من بريطانيا ستواجهه إيران، ولندن ستكون مسؤولة عن ذلك، حضور السفير البريطاني يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، تهديد إيران بعقوبات جديدة بخصوص ذلك سيثير التوتر بين طهران ولندن“.

وحذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، النظام الإيراني من الانزلاق إلى ”مزيد من العزلة“ السياسية والاقتصادية“، على خلفية توقيف سفير بلاده لدى طهران روب ماكير لساعات قبل الإفراج عنه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الإثنين، حسب قناة ”آي تي في“ البريطانية (مستقلة).

وقال راب ردًا على سؤال طرح عليه في المجلس: ”التوقيف انتهاك صارخ للقانون الدولي“.

وأضاف وزير الخارجية: ”النظام في طهران يقف عند مفترق طرق. يمكنه أن ينزلق أكثر وأكثر في العزلة السياسية والاقتصادية“.

واستدرك بالقول: ”لكن هناك بديلا والنظام أمامه خيار: يبقي الباب الدبلوماسي مفتوحًا، لقد حان الوقت لإيران للمشاركة في الدبلوماسية، ورسم طريق سلمي للمضي قدما“.

ونفى ماكير، الأحد، اتهامات بالمشاركة في احتجاجات بطهران السبت، وذلك تعليقًا على احتجازه ثم إطلاق سراحه لاحقًا من قبل السلطات الإيرانية.