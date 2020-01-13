 محتجون غاضبون يهاجمون مكتب ممثل خامنئي شمال إيران (فيديو) – إرم نيوز‬‎

محتجون غاضبون يهاجمون مكتب ممثل خامنئي شمال إيران (فيديو)

محتجون غاضبون يهاجمون مكتب ممثل خامنئي شمال إيران (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

هاجم محتجون غاضبون في مدينة ”إيوانكي“ بمحافظة سمنان، شمال شرق إيران، مكتب ممثل المرشد الإيراني.

وذكرت قناة ”در“ المعارضة عبر ”التلغرام“ أن ”متظاهرين غاضبين على النظام الحاكم هاجموا مكتب رجل الدين مرتضى كشمير، ممثل خامنئي وخطيب صلاة الجمعة في مدينة إيوانكي، وقاموا بإحراق البوابة الرئيسية“.

وفي محافظة سمنان مسقط رأس الرئيس الحالي حسن روحاني، هتف متظاهرون بشعارات مناهضة لخامنئي وقوات الحرس الثوري، فيما أظهر مقطع فيديو المحتجين وهم يرددون شعار ”الموت للديكتاتور“.

وتجددت الاحتجاجات في عدد من مناطق العاصمة طهران ضد النظام الحاكم، عقب اعتراف قوات الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها 176 شخصاً أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.

وخرج متظاهرون في مدينة سنندج ذات الغالبية الكردية غرب إيران، ورددوا شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي.

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