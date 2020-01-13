محتجون غاضبون يهاجمون مكتب ممثل خامنئي شمال إيران (فيديو)

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هاجم محتجون غاضبون في مدينة ”إيوانكي“ بمحافظة سمنان، شمال شرق إيران، مكتب ممثل المرشد الإيراني. وذكرت قناة ”در“ المعارضة عبر ”التلغرام“ أن ”متظاهرين غاضبين على النظام الحاكم هاجموا مكتب رجل الدين مرتضى كشمير، ممثل خامنئي وخطيب صلاة الجمعة في مدينة إيوانكي، وقاموا بإحراق البوابة الرئيسية“. عاجل: المتظاهرين بمدينة " إيوانكي" من توابع محافظة سمنان يقتحمون…