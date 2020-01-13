محتجون غاضبون يهاجمون مكتب ممثل خامنئي شمال إيران (فيديو)

هاجم محتجون غاضبون في مدينة ”إيوانكي“ بمحافظة سمنان، شمال شرق إيران، مكتب ممثل المرشد الإيراني.
وذكرت قناة ”در“ المعارضة عبر ”التلغرام“ أن ”متظاهرين غاضبين على النظام الحاكم هاجموا مكتب رجل الدين مرتضى كشمير، ممثل خامنئي وخطيب صلاة الجمعة في مدينة إيوانكي، وقاموا بإحراق البوابة الرئيسية“.
عاجل: المتظاهرين بمدينة " إيوانكي" من توابع محافظة سمنان يقتحمون مكتب خامنئي بالمدينة الان ويهتفون بشعار :
الموت للديكتاتور
الموت للديكتاتور #IranProtests2020 pic.twitter.com/6fR0izO9Ec
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 13, 2020
وفي محافظة سمنان مسقط رأس الرئيس الحالي حسن روحاني، هتف متظاهرون بشعارات مناهضة لخامنئي وقوات الحرس الثوري، فيما أظهر مقطع فيديو المحتجين وهم يرددون شعار ”الموت للديكتاتور“.
دوشنبه شب ۲۳ دی ۹۸#سمنان
امشب ایوانکی غوغاست!
مردم به دفتر امام جمعه یورش بردند!#اعتراضات_دی۹۸ #IranProtests2020 pic.twitter.com/3MX5ZnmIoa
— NewsToday (@NewsTodayIran) January 13, 2020
انقلابيون سنندج در خيابان هستند????????#اعتراضات_دی۹۸ #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/JhqKNqL3v9
— سورِئال (@immdqsmi) January 13, 2020
وتجددت الاحتجاجات في عدد من مناطق العاصمة طهران ضد النظام الحاكم، عقب اعتراف قوات الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء الماضي، وراح ضحيتها 176 شخصاً أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.
وخرج متظاهرون في مدينة سنندج ذات الغالبية الكردية غرب إيران، ورددوا شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي.