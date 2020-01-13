هل رفض بومبيو الإدلاء بشهادة أمام الكونجرس حول إيران؟

قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه يشعر ”بإحباط وخيبة أمل“ لرفض وزير الخارجية مايك بومبيو الإدلاء بشهادته خلال الجلسة المقررة للجنة حول إيران غدا الثلاثاء.

وأضاف رئيس اللجنة، النائب إليوت إنجل في بيان ”كل يوم يمر يثير تساؤلات جديدة بشأن الضربة التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني، هل كان يمثل بالفعل تهديدا وشيكا؟ هل تم ذلك في إطار عملية أكبر؟ ما هو المبرر القانوني؟ ما هو الطريق للمضي قدما؟“.

وقالت اللجنة التي يرأسها الديمقراطيون الأسبوع الماضي إنها دعت بومبيو للشهادة مع ضغط أعضاء الكونغرس على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن قتل القائد العسكري الإيراني الكبير سليماني.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية فورا على طلب للتعليق.

وأقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الماضي مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران بعد أيام من إصداره الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة سليماني.

ولم يصدر إعلان بخصوص الموعد المحتمل لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

وقال إنجل إن لجنته، التي تشرف على وزارة الخارجية، تأمل في الاستماع إلى بومبيو قريبا.