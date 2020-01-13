إيران.. إغلاق موقع إخباري مقرب من روحاني بسبب مستشار خامنئي

أغلقت هيئة الرقابة على الصحافة في إيران، اليوم الإثنين، موقع ”انتخاب“ الإخباري، المقرب من الرئيس حسن روحاني، على خلفية نشره خبرا عن استقالة مستشار المرشد علي خامنئي، وأمين مجلس الأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، عقب تحطم الطائرة الأوكرانية.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية على صلة بالمتشددين، أن قرار إغلاق الموقع، جاء بعد بثه الأحد أنباء عن وجود ضغوط شديدة تمارس ضد الأدميرال علي شمخاني، بسبب صمته على قضية تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأمس الأحد كان قد ذكر موقع ”انتخاب“، أن مقربين من الأدميرال شمخاني، اقترحوا عليه تقديم استقالته، بعدما تم اتهامه بأنه لم يقم بحظر الطيران خلال التهديدات الأمريكية، كما ”قام لمدة 3 أيام بالتستر على إسقاط الطائرة (الأوكرانية)“.

وتكشف هذه المعركة الإعلامية بين حكومة الرئيس روحاني، والأطراف المقربة من المرشد خامنئي والحرس الثوري عن خلافات، على خلفية اعتراف الحرس الثوري الإيراني يوم السبت الماضي باستهداف طائرة الركاب الأوكرانية.