إيران تعلق على تقديم قطر مساعدة مالية لها بمقدار 3 مليارات دولار

علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الإثنين، على التقارير التي تحدثت عن تقديم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساعدة للحكومة الإيرانية بمقدار 3 مليارات دولار، لدفع تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها صاروخ للحرس الثوري فجر الأربعاء الماضي.

وقال ربيعي في مؤتمر صحافي: إن ”هذه المعلومات والأخبار لا أساس لها من الصحة وغير منطقية وغير واقعية“، مضيفاً أن ”هذا ليس من واجب دولة قطر ولا يتماشى مع المعايير الدولية، وكان الهدف من زيارة أمير قطر لبلادنا هو تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين“، حسب قوله.

وكانت تقارير نشرتها مواقع إخبارية إيرانية، مساء أمس الأحد، أفادت بأن أمير قطر قدم مساعدة مالية إلى الحكومة الإيرانية تصل إلى 3 مليارات دولار لدفعها كتعويضات لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 176 شخصاً أغلبهم من الإيرانيين.

وكان أمير قطر زار طهران، أمس الأحد، والتقى الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي.