العثور على جنديين أمريكيين ميتين في قاعدة عسكرية بألمانيا

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عُثر على جنديين أمريكيين ميتين في قاعدة جوية بمقاطعة راينلاند بلاتينات غرب ألمانيا. وأفادت القاعدة العسكرية، الإثنين، بأن أسباب وفاتهما غير معروفة بعد. وعُثر على الجنديين، البالغين 20 عاما، ميتين بعد ظهر الخميس في مهجع بقاعدة سبانغداهليم الجوية (غرب). وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة. وقال الكولونيل ديفيد ايبرسون في تعزيته لعائلتي الضحيتين على موقع…