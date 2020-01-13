كيف تحايلت أوكرانيا على إيران لمعاينة حطام الطائرة؟

كشف مسؤول أمني أوكراني اليوم الإثنين، عن أن بلاده تحايلت على إيران للسماح لها بمعاينة حطام الطائرة المحطمة، فور الإعلان عن الحادث.

جاء ذلك في سياق حديث سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن البيان الذي أصدرته سفارة أوكرانيا لدى إيران في يوم الحادث، والذي أشار إلى أن عطلا في المحرك هو سبب الحادث.

وقال إن البيان، الذي أُلغي في وقت لاحق واستُبدل به بيان آخر يقول إن السبب غير معلوم، صدر في محاولة للسماح بالوصول إلى مكان تحطم الطائرة.

وأضاف: ”لو كنا قلنا مباشرة إنهم أسقطوها فلم أكن على يقين من أنهم سيسمحوا لنا بالوصول للحطام أبدا، دعونا نفعل ما كنا نفعله“.

ولفت إلى أن محققا إيرانيا رفيع المستوى سيزور أوكرانيا في الأيام المقبلة، وسيقرر ما إذا كان مختبر أوكراني مناسبا لفك شفرات بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأسبوع الماضي أم لا.

وأشار إلى أن ”إيران ستكون لها الكلمة الفصل بخصوص مكان فك شفرات بيانات الصندوقين الأسودين“.

واعترفت إيران، السبت الماضي، أنها أسقطت الطائرة بالخطأ يوم الأربعاء، بعد أيام من الإنكار.

وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.