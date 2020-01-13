أردوغان: محادثات الليبيين في موسكو تسير بشكل إيجابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن المحادثات الجارية في موسكو بين أطراف الصراع في ليبيا، والتي يدعمها مسؤولون أتراك وروس، تسير بشكل إيجابي، مضيفا أن أنقرة تعمل للتأكيد على دوام الهدنة.

وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في أنقرة، أنه سيحضر قمة في برلين، يوم الأحد؛ لبحث التطورات في ليبيا، بمشاركة كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري زعيما الطرفين المتنافسين في ليبيا محادثات في موسكو، اليوم الإثنين.

وتحث تركيا وروسيا الجانبين على توقيع هدنة ملزمة لإنهاء الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر وتمهيد الطريق أمام تسوية.