إيران .. تحديد هويات 50 شخصا من ضحايا الطائرة الأوكرانية

قال رئيس مؤسسة الطب الشرعي الإيراني، عباس مسجدي، إن مؤسسته حددت هويات 50 شخصا من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطتها منظومة دفاع جوي تابع للقوات الإيرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مسجدي في العاصمة طهران، حسب وكالة الطلبة الإيرانية.

وأوضح مسجدي أن مؤسسته فحصت 800 عينة من الجثث، وتمكنت من التعرّف على هويات 50 مسافرا من ضحايا الطائرة المنكوبة.

وأكد أن الخبراء يعملون بشكل مكثف من أجل تحديد هويات الجثث الباقية.

والسبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر ”خطأ بشري“ لحظة مرورها فوق ”منطقة عسكرية حساسة“.

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من اليوم نفسه على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وفي الـ8 من يناير/كانون الثاني الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز ”بوينغ 737″، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.