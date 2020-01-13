 خروج المحتجين في إيران لليوم الثالث (فيديو) – إرم نيوز‬‎

خروج المحتجين في إيران لليوم الثالث (فيديو)

خروج المحتجين في إيران لليوم الثالث (فيديو)

المصدر: رويترز

أظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعي احتشاد محتجين إيرانيين، اليوم الاثنين، في العاصمة طهران وذلك لليوم الثالث على التوالي وسط غضب عام من اعتراف الجيش بإسقاط طائرة ركاب الأسبوع الماضي.

وردد العشرات في إحدى جامعات طهران هتافات ”قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين“، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قتِل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصا بعضهم طلبة إيرانيون.

كما أظهرت اللقطات وجود العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب في منطقة أخرى من طهران.

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