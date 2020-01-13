”فايننشال تايمز“: الأكاذيب حول إسقاط الطائرة الأوكرانية قوضت ثقة الإيرانيين بالنظام

ركزت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية على تداعيات إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية المنكوبة دون قصد، مشيرة إلى أن ”الأكاذيب“ عقب ذلك، بحسب وصفها، ساهمت في تقويض ثقة الشعب الإيراني في النظام.

وفي غضون أسبوع، تحول الشعور العام في إيران من الدعم القوي للنظام في وجه العدوان الأمريكي، إلى الغضب وعدم الثقة، بعد أن كذب القادة العسكريون في البلاد بشأن إسقاط طائرة ركاب تجارية وقتل جميع ركابها.

وأشارت إلى أنه بعد اغتيال الولايات المتحدة للقائد العسكري قاسم سليماني في العراق، اجتمع ملايين الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد لتكريم القائد الإيراني البارز، ولكن يبدو أن كل المكاسب التي حققها النظام الإيراني في استقطاب الشعب وإيقاف الاحتجاجات السابقة قد ضاعت مع الطائرة المنكوبة.

واعترفت إيران السبت الماضي بأن طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية والتي سقطت الأربعاء الماضي بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران لم تتحطم بسبب عطل فني كما ذكر سابقا، بل دمرها نظام الدفاع الجوي الإيراني عن طريق الخطأ.

وتغير الموقف الشعبي العام بين عشية وضحاها عندما تدفق الإيرانيون إلى الشوارع في طهران وغيرها من المدن حدادا على الموتى وتحديا للنظام وخطئه المدمر.

وقال المحلل السياسي الإيراني سعيد ليلاز إن ”قرار البعض في القيادة العسكرية والسياسية بتضليل الآخرين بسبب المأساة وهز ثقة الجمهور في النظام، تمت مقارنته بقرار القادة السوفييت بإخفاء حقائق كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في عام 1986، وهو إجراء أسهم في نهاية المطاف في تفكك الاتحاد السوفييتي“.