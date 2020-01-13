طهران ترفض تغريدات ترامب الداعمة للشعب الإيراني

أفادت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية رفض، اليوم الاثنين، تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن تأييده للإيرانيين، قائلا إن الشعب الإيراني سيظل يتذكر أن ترامب قتل القائد العسكري قاسم سليماني وأنه سبب معاناة الكثيرين من مصاعب اقتصادية.

ورأى المتحدث علي ربيعي أن ترامب، الذي طالب السلطات الإيرانية في تغريدات بالفارسية والإنجليزية بعدم قتل المحتجين وأثنى على ”الشعب الإيراني العظيم“، يذرف ”دموع التماسيح“ عندما يعبر عن قلقه على الإيرانيين.

وأضاف أن السفير البريطاني في طهران تصرف بطريقة ”غير مهنية وغير مقبولة بالمرة“، وذلك بعد احتجازه لفترة وجيزة قرب احتجاج.

وقال السفير إن السلطات احتجزته بعدما حضر وقفة احتجاجية وانصرف بعدما أخذت منحى سياسيا.