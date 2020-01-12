الشرطة الكولومبية تحبط عملية لاغتيال زعيم فارك

قال مسؤول كبير الأحد إن الشرطة الكولومبية أحبطت محاولة لاغتيال زعيم جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقا رودريجو لوندونو الذي يعرف بالاسم الحركي تيموشينكو.
وقال الجنرال أوسكار أتيهورتوا مدير شرطة كولومبيا الوطنية إن ضباطا قتلوا رجلين كانا يعتزمان تنفيذ الهجوم الذي أمر به قادة المتمردين المنشقين الذين قرروا عودة الصراع العام الماضي.
وأضاف أتيهورتوا خلال مؤتمر صحفي في مدينة أرمينيا أن الشرطة الكولومبية ”منعت هجوما إرهابيا كان يهدف إلى قتل رئيس حزب فارك السياسي رودريجو لوندونو“.
وأوضحت الشرطة أن أحد المخبرين أبلغها بتفاصيل محاولة اغتيال لوندونو.
وقال مدير الشرطة إن الرجلين المتهمين بمحاولة تنفيذ الهجوم قتلا بعد ظهر السبت على طريق بين منطقتي كوينديو وفالي ديل كاوكا عندما اعترضتهما الشرطة.
وأضاف أن زعيم فارك كان في هذه المنطقة قبل أيام.