الشرطة الكولومبية تحبط عملية لاغتيال زعيم فارك

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قال مسؤول كبير الأحد إن الشرطة الكولومبية أحبطت محاولة لاغتيال زعيم جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) سابقا رودريجو لوندونو الذي يعرف بالاسم الحركي تيموشينكو. وقال الجنرال أوسكار أتيهورتوا مدير شرطة كولومبيا الوطنية إن ضباطا قتلوا رجلين كانا يعتزمان تنفيذ الهجوم الذي أمر به قادة المتمردين المنشقين الذين قرروا عودة الصراع العام الماضي. وأضاف أتيهورتوا…