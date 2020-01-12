إسبر: لا أدلة محددة على تخطيط إيران لمهاجمة 4 سفارات أمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأحد إنه لا يرى أدلة محددة من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات، الأمر الذي أكده الرئيس دونالد ترامب لتبرير قتل جنرال إيراني كبير.

وفي حين اتفق إسبر مع ترامب على أن وقوع هجمات أخرى على السفارات الأمريكية أمر مرجح، قال لمحطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن تصريحات ترامب لمحطة فوكس نيوز لم تكن تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات.

وقال إسبر ”ما قاله الرئيس هو أنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إضافية على السفارات. أشارك في هذا الرأي… لم يستند الرئيس إلى أدلة محددة“.

وبسؤاله عما إذا كان ضباط المخابرات قدموا أدلة ملموسة بشأن هذه المسألة، قال ”لم أشهد شيئا فيما يتعلق بأربع سفارات“.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة (سي.إن.إن) قال إسبر إن الإدارة الأمريكية تلقت ”معلومات مخابراتية دقيقة“ ترجح وقوع هجوم واسع النطاق على عدد من السفارات وإن هذه المعلومات لا يمكن أن يطلع عليها سوى ”مجموعة الثمانية“ وهي مجموعة من كبار قادة الكونجرس الذين يتم اطلاعهم على المعلومات الحساسة التي لا يمكن لباقي أعضاء الكونجرس الحصول عليها.

وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، وهو ديمقراطي وعضو بمجموعة الثمانية، اليوم الأحد إن المجموعة لم تتلق أي معلومات بشأن هجمات محتملة على أربع سفارات.

وأضاف شيف ”لم تناقش مجموعة الثمانية في أي إفادة استهداف أربع سفارات… تحديدا“.