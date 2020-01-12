”لقاء مغلق“ بين أردوغان والسراج في إسطنبول

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعقد ”لقاء مغلقا“ مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الذي وصل إسطنبول اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة، أن اللقاء يعقد حاليا في قصر دولما بهتشة. بينما لم يصدر بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء.

ووصل السراج تركيا قادما من إيطاليا، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعرب عن قلقه من تصاعد التوتر في ليبيا.

وزار السراج تركيا أواخر نوفمبر الماضي، حيث وقع مع أردوغان اتفاقيتين، الأولى أمنية تقدم أنقرة بموجبها مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، اعتبرتها العديد من الدول انتهاكا للقانون الدولي.