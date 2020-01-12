استقالة مسؤولة محلية في إيران احتجاجا على كارثة الطائرة الأوكرانية

أعلنت مسؤولة محلية في إيران، اليوم الأحد، استقالتها احتجاجا على كارثة الطائرة الأوكرانية، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ومنذ الأمس تشهد إيران غضبا شعبيا، بعد اعتراف القوة الجوية للحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، ما أدى لمقتل جميع ركابها، وغالبيتهم من الإيرانيين.

وذكر موقع ”عصر إيران“ المقرب من التيار الإصلاحي الإيراني، اليوم، أن ”بهارة آورين“ عضو رئاسة مجلس مدينة طهران قدمت استقالتها.

وقالت المسؤولة عبر حسابها الرسمي على ”تلغرام“: ”قدمت استقالتي من منصبي عقب الأحداث الأخيرة في البلاد“.

وبهارة آورين هي سياسية تنتمي للتيار الإصلاحي، وعضو في حزب جبهة المشاركة الإسلامي الذي تأسس عام 1998 م.

في الأثناء، يعقد البرلمان الإيراني، جلسة مغلقة لمناقشة أسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية، بحضور القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، الذي تبنت قواته مسؤولية إسقاط الطائرة.