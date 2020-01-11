توقيف سفير بريطانيا في طهران أثناء تواجده قرب مظاهرات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة تسنيم شبه الحكومية، و موقع رجا نيوز المقرب من معسكر المتشددين، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير، أثناء تواجده قرب جامعة أمير كبير التكنولوجية، خلال وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون في المكان.

وذكر موقع ”رجا نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين الإيرانيين، أن “ قوات الأمن اعتقلت السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير، خلال تواجده قرب مثيري الشغب (المحتجين)“.

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أمنية قوله إن ”السفير روب ماكاير كان يقوم بمهمة تصوير والتقاط صور عن الاحتجاجات الشعبية“.

وأفادت وكالة تسنيم أن السفير ”تم الإفراج عنه لاحقا بعد توقيفه لساعات بعد تواجده أمام الاحتجاجات المشبوهة قرب جامعة أمير كبير في العاصمة طهران“، ولم تعلق السلطات البريطانية على الأنباء حتى الحين.

وخرج مئات الإيرانيين اليوم السبت، في احتجاجات شعبية مناهضة للمرشد علي خامنئي والحرس الثوري بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي قرب العاصمة طهران، التي راح ضحيتها نحو 176 شخصا أغلبهم إيرانيون.