مهدي كروبي للمرشد الإيراني خامنئي: تفتقر لصفات القائد

شن المعارض الإيراني البارز، مهدي كروبي، هجومًا لاذعًا على المرشد الأعلى، علي خامنئي، على خلفية الإعلان عن تورط قوات الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بطهران، منتقدًا سوء إدارة المرشد للبلاد، ومحملا إياه مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية أُسقطت الأربعاء الماضي، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، قبل أن يعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، مسؤوليته عن الحادث.

ونشرت وسائل إعلام معارضة، اليوم السبت، نص رسالة احتجاجية منسوبة لكروبي تعليقا على الأحداث الأخيرة التي تشهدها إيران، حيث خاطب المرشد خامنئي قائلًا: ”ليست لديك أي من صفات أو مسؤوليات قيادة البلاد وفقًا لما يقره الدستور ولا تمتلك الشجاعة والإدارة ولا التدبير“.

وأضاف كروبي في الرسالة التي نشرها موقع إذاعة ”فردا“ المعارضة: ”إنني أكتب رسالتي اليوم لمرشد الجمهورية الإسلامية بعدما اتُخذ قرار الإنكار والخداع الوقح لخبر إطلاق صاروخ وإسقاطه طائرة ركاب“.

وطرح المعارض الإيراني على خامنئي تساؤلًا حول قرار السلطات بإخفاء السبب الحقيقي لسقوط الطائرة الأوكرانية، حيث قال: ”هل كنت على علم بهذه الحادثة منذ يومها الأول أم بعد، وفي الحالتين فإنك من سمحت للمسؤولين الأمنيين والإعلاميين بخداع الشعب؟“

وأعاد كروبي بالتذكير بأبرز الحوادث التي شهدتها إيران خلال العقد الأخير، مؤكدًا أن ”تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والقمع الدموي لمحتجين في تظاهرات أعوام 2009 و2016 وأخيرًا في نوفمبر 2019 رفضًا لقرار غلاء البنزين كلها تقع على مسؤولية خامنئي“.

ويُعد مهدي كروبي أحد أبرز زعماء المعارضة الإيرانية في الداخل بجانب مير حسين موسوي، وتفرض السلطات عليهما الإقامة الإجبارية منذ أحداث احتجاجات عام 2009 والتي خرجت رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية وقتها.