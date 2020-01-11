امتداد الاحتجاجات ضد النظام لوسط إيران (فيديو)

خرج محتجون غاضبون في مدينة أصفهان (وسط إيران)، مساء السبت، امتدادًا لاحتجاجات شهدتها العاصمة طهران ضد الطبقة الحاكمة، عقب الإعلان الرسمي عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وردد المحتجون في أصفهان هتافات تُعيد التذكير بضحايا احتجاجات شعبية ضد أسعار البنزين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لمحتجين في أصفهان، يهتفون: ”1500 قتيل في احتجاجات نوفمبر“، في إشارة إلى عدد الضحايا الذين سقطوا في احتجاجات غلاء البنزين.

شعار مردم اصفهان «۱۵۰۰ نفر کشته‌ی آبان ماست» در اعتراض به اعلام دلیل سقوط #هواپیمای_اوکراینی#گزارشگرمنوتو #آبان۹۸ pic.twitter.com/iiAF8FN7LT — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 11, 2020

وأثارت حادثة الطائرة الأوكرانية جدلًا في الأوساط المحلية والدولية، وذلك بعدما ماطلت إيران في الإعلان عن السبب الحقيقي لسقوط الطائرة إلى أن أقرت هيئة أركان الجيش الإيراني، اليوم السبت، في بيان بأن سقوطها يعود لإصابتها بصاروخ لقوات الحرس الثوري، عن طريق الخطأ.