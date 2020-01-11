في حالة نادرة.. التلفزيون الإيراني يبث تقريرا عن احتجاجات ضد النظام (فيديو)

بث التلفزيون الحكومي في إيران، اليوم السبت، تقريرًا عن خروج احتجاجات في العاصمة طهران ضد النظام والزعيم الأعلى آية الله خامنئي.

ونشرت وكالة ”خبر أونلاين“ الحكومية تقريرًا للقناة الإخبارية للتلفزيون الحكومي عن التظاهرات في طهران، وهي واحدة من المرات النادرة التي يتحدث فيها الإعلام الرسمي في إيران عن مناهضين للنظام.

وذكر التقرير أن ”وقفة تضامنية لضحايا الطائرة الأوكرانية أمام جامعة أمير كبير تحولت تدريجيًا إلى شعارات ضد النظام“.

وأشار التقرير قال إلى أن ”فكرة ظهرت لاستغلال مشاعر المتواجدين، حيث رفع البعض شعارات مناهضة، ما أدى إلى تحول المراسم إلى حالة من العنف، وقد مزقت للأسف صورة القائد القومي الشهيد قاسم سليماني“.

ومساء السبت، خرجت تظاهرات في طهران ضد الحرس الثوري والمرشد، بعد الإعلان رسميًا عن مسؤولية الحرس في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بطهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كان على متنها، وعددهم 176 شخصًا، أغلبهم من الإيرانيين.