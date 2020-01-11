تمزيق صور قاسم سليماني في مظاهرات طهران (صورة)

مزّق محتجون غاضبون، اليوم السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، صورًا للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتلته واشنطن في ضربة بطائرة مسيرة.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية، في تقرير نادر عن احتجاجات مناوئة للحكومة، أن محتجين رددوا هتافات ضد السلطات العليا للبلاد في طهران اليوم السبت، وذلك بعد إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وذكر التقرير أن المتظاهرين في الشارع مزقوا أيضًا صورًا لقاسم سليماني. كما نشر نشطاء على موقع تويتر صورة ممزقة للجنرال في أحد الشوارع.

في المقابل أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين تحركوا في مسيرات تجوب شوارع العاصمة، ويرددون هتافات تطالب برحيل الطبقة الحاكمة، والزعيم الأعلى خامنئي.