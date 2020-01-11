برلمانيون إيرانيون يعتزمون استجواب روحاني بشأن حادثة الطائرة الأوكرانية‎

كشف البرلماني الإيراني، عبد الكريم حسين زاده، السبت عن توجه لاستجواب رئيس الجمهورية، حسن روحاني ووزيري الدفاع والنقل الإيرانيين في البرلمان، على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية في العاصمة طهران بصاروخ لقوات الحرس الثوري عن طريق الخطأ.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي

في العاصمة الإيرانية طهران، في وقت مبكر الأربعاء الماضي فانفجرت، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وقال حسين زاده في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية إن تكتل الأمل الإصلاحي في البرلمان الإيراني ”سيطرح في جلسة البرلمان غدا الأحد مسألة استجواب رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والنقل“.

وأشار إلى أن جلسة البرلمان السبت ناقشت الأبعاد المختلفة لحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، وتقرر أن تُطرح في جلسة الأحد مسألة استجواب رئيس الجمهورية كونه رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وكذلك وزيرا الدفاع والنقل“.

وانتقد نائب تكتل الأمل في البرلمان الإيراني تغطية هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية لحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية وعدم تضامنها مع المواطنين مضيفا: ”إننا نشجب حرمان المواطنين من الاطلاع على أسباب الحادثة وعدم التعامل معهم بصدق“ وفق ما نقلت وكالة ”ايسنا“.

وأثارت حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية جدلا واسعا في الرأي العام الإيراني والعالمي؛ وذلك بعد مماطلة إيران في الإعلان عن السبب الحقيقي لسقوط الطائرة، إلى أن أقرت هيئة أركان الجيش الإيراني، السبت في بيان، بأن سقوط الطائرة يعود لإصابتها بصاروخ لقوات الحرس الثوري، عن طريق الخطأ.

وخرجت مساء السبت تظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران ضد الحرس الثوري والمرشد الأعلى علي خامنئي، بعد الإعلان رسميا عن مسؤولية الحرس في إسقاط الطائرة، حيث هتف المحتجون بشعارات تطالب برحيل المرشد والحرس الثوري عن الحكم.