تظاهرات ضد خامنئي في طهران تهتف: ”الموت للديكتاتور“ (فيديو)

خرج مئات الإيرانيين الغاضبين في احتجاجات بالعاصمة طهران، مساء السبت، ضد الطبقة الحاكمة، عقب الإعلان الرسمي عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، مستهجنة السياسات الإيرانية خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت لقطات مصورة على ”تويتر“ مئات الأشخاص في طهران، وهم يهتفون ”إرحل إرحل أيها الزعيم الأعلى (خامنئي)“.

وهتف محتجون تجمعوا أمام جامعة طهران وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري، مرددين: ”الموت للديكتاتور“.

"مرگ بر دیکتاتور"

دریافتی از "دانشگاه امیرکبیر" pic.twitter.com/RjdZOdJfjJ — سی سی خانوم (@cicikhanoom) January 11, 2020

وأمام جامعة طهران طالب المحتجون باستقالة المسؤولين مرددين: ”المسؤول غير الكفؤ قدم استقالتك“. وأمام جامعة أمير كبير للتكنولوجيا أعلن المتظاهرون تضامنهم مع عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية مرددين: ”الموت للديكتاتور“.

????زنده

هم اکنون / تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ۲۱ دی ۹۸ در اعتراض با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و جانباختن ۱۷۶ نفر …

باشعار :

سپاهی حیا کن/ مملکت رو رها کن pic.twitter.com/kJiZJqpjEq — shahab (لیمیتِتَم) (@ShahabRss) January 11, 2020

ومن أمام جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، هتف متظاهرون ضد قوات الحرس الثوري رافعين شعار ”أيها الحرس استح.. اترك الشعب“، وذلك بعدما اعترفت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ.

وأدى إسقاط الطائرة الأوكرانية، إلى مصرع جميع الركاب وأغلبهم من الإيرانيين، بينهم 17 من النخب العلمية من خريجي جامعة طهران.

وتوعدت القوات المسلحة الإيرانية بتقديم الأشخاص الذين أمروا باستهداف الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العسكرية بسبب الخطأ.

مرگ بر این ولایت ،این همه سال جنایت#هواپیمای_اوکراینی pic.twitter.com/neLa31WDy4 — Ali Taghipour (@AliTagh30207454) January 11, 2020

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن التحقيقات خلصت إلى أن الصواريخ أطلقت على الطائرة الأوكرانية بسبب خطأ بشري ما تسبب بتحطمها، مضيفا: ”إسقاط الطائرة مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر، وإيران نادمة جدا على الإسقاط غير المتعمد“.