لم يكن لديه مصحف.. صور تكشف لأول مرة مقتنيات قاسم سليماني لحظة مقتله

كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية، بشكل حصري، معلومات خاصة عن اللحظات الأولى التي أعقبت مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وقالت القناة إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة على الأرض في العراق، كانت تراقب موكب سليماني عندما قصفته طائرة أمريكية بدون طيار، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتله وتسعة آخرين.

وأوضحت أن الجنود الذين راقبوا موكب سليماني أثناء مغادرته مطار بغداد الدولي كانوا على بعد حوالي نصف ميل عندما أصيبت القافلة.

وتمكن الجنود من الوصول إلى الموقع خلال دقيقة أو دقيقتين وأجروا ما يسمى بـ ”تقييم الأضرار الناجمة عن القنابل“، والتقطوا صورا للمشهد وأكدوا أن الطائرة بدون طيار التقطت السيارة المناسبة – وأن سليماني قتل.

وحصلت قناة فوكس نيوز على صور لما بعد الغارة مباشرة، تتضمن مشاهد بيانية عن قرب لجسم سليماني المشوه (امتنعت القناة عن عرضها) بشكل كبير مع تمزق أطرافه.

وقالت القناة إن القوات الأمريكية سحبت جثة سليماني بعيدا عن مكان الحادث وأطفأت النار المشتعلة بها قبل تحديد هوية الجنرال الإيراني بشكل رسمي.

وتم التقاط صور لمقتنياته والتي شملت كتب شعر ورزما نقدية. وكان يحمل مسدسا وبندقية هجومية.

وينفي ذلك ما روجه الإعلام الإيراني من أنه كان يحمل مصحفا ورسالة مزعومة إلى السعودية.