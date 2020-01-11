فرنسا تتخذ إجراء لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية‎

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن الجانب الفرنسي أبلغها باتخاذ إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

جاء ذلك في بيان لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي أن فرنسا اتخذت إجراء رسميًا لفتح تحقيق دولي في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وأضاف أن الرئيس اتفق مع ماكرون على أن يساعد خبراء فرنسيون في فك شيفرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، لافتًا إلى أن ماكرون وافق على زيارة كييف.

وقالت إيران في وقت سابق إنها أسقطت طائرة دون قصد في حادث راح ضحيته 176 شخصًا، وعبرت عن أسفها بشدة بعدما أنكرت إسقاط الطائرة في بادئ الأمر، وسط تداعيات الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق.