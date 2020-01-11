إيران تنفي استقالة روحاني بسبب تورط قوات بلاده بإسقاط الطائرة الأوكرانية‎

نفى مصدر في الحكومة الإيرانية، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن استقالة الرئيس حسن روحاني، بعدما تبين له أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي قامت بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت فجر يوم الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل 176، أغلبهم من الإيرانيين.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن مصدر في الحكومة الإيرانية، وصفته بالمطلع، قوله إنه ”لا صحة للشائعات التي تناقلتها مواقع إخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، عن استقالة الرئيس حسن روحاني من منصبه عقب توصل القوات المسلحة إلى نتائج تؤكد أن سقوط طائرة الركاب الأوكرانية كان نتيجة إصابتها بصاروخ عن طريق الخطأ“.

ووصف المصدر الحديث عن استقالة روحاني من منصب رئاسة إيران بـ ”شائعات مزيفة“، مضيفا أنه ”موجود في مكتبه منذ صباح اليوم السبت، والدليل على ذلك بيان التعزية الذي أصدره بشأن الطائرة الأوكرانية“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعترفت القوات المسلحة الإيرانية، باستهدافها للطائرة الأوكرانية التي سقطت فجر يوم الأربعاء الماضي قرب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن إسقاط هذه الطائرة تم عن ”طريق الخطأ“.

وذكر بيان للقوات المسلحة، أنه ”في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف نحو 52 موقعا إيرانيا، جرى استهداف الطائرة الأوكرانية وإسقاطها نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز للحرس الثوري الإيراني قرب العاصمة طهران“.

وتوعدت القوات المسلحة الإيرانية بتقديم الأشخاص الذين أمروا باستهداف الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العسكرية؛ بسبب الخطأ.

بدوره، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن تحقيقات طهران خلصت إلى أن الصواريخ أطلقت على الطائرة الأوكرانية بسبب خطأ بشري؛ ما تسبب بتحطمها، مضيفا أن ”إسقاط الطائرة مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر، وإيران {نادمة جدا} على الإسقاط غير المتعمد“.