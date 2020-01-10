داعش يرحب بمقتل قاسم سليماني

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أعلن تنظيم ”داعش“، اليوم الجمعة، ترحيبه بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة أمريكية استهدفت سيارته أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي في العراق في الثالث من الشهر الجاري. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ في النسخة الفارسية من موقعها الإلكتروني، إن داعش ”رحب بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي…