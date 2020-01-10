إيران ستعلن غدًا سبب تحطم الطائرة الأوكرانية‎

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم الجمعة، إن إيران ستعلن سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، يوم غدٍ السبت.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه ”سيتم الإعلان، غدًا السبت، عن سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد اجتماع لجنة الحوادث الجوية“، مضيفة أن ”اجتماع، يوم غدٍ، ستحضره أطراف محلية وأجنبية مشاركة في التحقيق بتحطم الطائرة الأوكرانية“.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن التقرير الأولي في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية يُظهر أن الطائرة واجهت مشكلة فنية قبل التحطم، وأنها اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 2400 متر.

ورجح علي عابد زادة رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الجمعة، أن تلجأ بلاده الى الاستعانة بخبراء للتحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، فجر الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها في مطار الخميني الدولي في طهران.

وكشف المسؤول الإيراني عن إصابة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية بأضرار لكن يمكن استخدامه، مطالبًا الأمريكيين بتقديم أي أدلة تثبت إسقاط الطائرة بصاروخ“.